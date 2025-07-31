وزيرا الدفاع الروسي والسوري يبحثان التعاون والأوضاع في الشرق الأوسط

بحث وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف، في العاصمة موسكو اليوم الخميس، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، آفاق التعاون والأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، إن وزيري الدفاع الروسي والسوري اجتمعا في موسكو وناقشا آفاق التعاون، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

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وأضاف البيان: "في 31 يوليو/ تموز 2025، التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في موسكو مع وزير دفاع الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية، اللواء مرهف أبو قصرة".

وتابع: "ناقش الطرفان خلال المحادثات آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بين البلدين.