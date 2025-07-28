واشنطن: مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين "حيلة دعائية"

قللت الولايات المتحدة الاثنين من شأن المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفته بأنه "حيلة دعائية".

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، قائلة إنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذا التحرّك الدبلوماسي يشكّل "مكافأة للإرهاب"، كما رأت أن تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يُفضي إلى "نتائج عكسية".

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد قال عن المؤتمر رغم أن بلاده والولايات المتحدة تقاطعان الحدث،: "هذا المؤتمر لا يُروّج لحل، بل يُعمّق الوهم".

وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائم بأعمال السفير الفرنسي في تل أبيب "للتوبيخ"، حيث التقى مع المدير العام لوزارة الخارجية، إيدن بار-تال، وذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.



