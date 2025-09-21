إصابة 8 جنود إسرائيليين إثر انقلاب سيارة على مشارف مدينة غزة

4 قتلى إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الدرج في مدينة غزة

قوات إسرائيلية في غزة
أصيب 8 جنود إسرائيليين، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة عسكرية من نوع "هامر" على مشارف مدينة غزة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجنود تلقوا الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان. 

وينتمي الجنود إلى فرقة لواء "كافير" التي تبدأ حاليا مشاركتها في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وأصيب، أمس السبت، جندي إسرائيلي بجروح متوسطة بنيران أطلقها قناص فلسطيني شمال القطاع. 

ويوم الخميس، قُتل أربعة جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وتواصل قوات الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي حاليًا تكثيف أنشطتها في مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، وتعمل منذ أيام على تطويق مدينة غزة، وقتلت خلال هذه الفترة أكثر من 30 فلسطينيا، بالإضافة إلى عملها على إخلاء سكان المدينة نحو جنوب القطاع.

 

