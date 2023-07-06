مساع لإشراك الإدارة الأهلية والمجتمع المدني بالسودان في مباحثات جدة

أجرت الوساطة السعودية الأمريكية، اتصالات مع الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في السودان، للمشاركة في مباحثات جدة.

وجمعت مباحثات جدة طرفي النزاع في السودان وهما القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" اللذان يخوضان قتالاً دموياً للشهر الثالث على التوالي.

وقال بشرى الصائم، عضو المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بالسودان، لـ "إرم نيوز" إن "الوساطة السعودية الأمريكية أجرت اتصالات بالإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة كمراقبين في مباحثات جدة".

وأضاف أن "الوساطة طلبت منهم ترشيح أسماء للمشاركة في المفاوضات"، مؤكداً الانتهاء من ترشيح الأسماء المشاركة في المباحثات.

وتوقع الصائم استئناف مباحثات جدة الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن "كل المؤشرات تدل على ذلك"، وهو ما يتماشى مع تصريح مستشار "الدعم السريع" الثلاثاء الذي توقع استئناف المباحثات الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن "الإدارات الأهلية بصدد عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ضمن جهود إنهاء الحرب في السودان.