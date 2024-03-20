اجتمعت في طهران علنا.. فصائل عراقية تشدد على وقف التصعيد ضد واشنطن

شدد اجتماع للفصائل المسلحة "العراقية وغير العراقية" عقد في طهران على وقف التصعيد ضد واشنطن، في تحرك معلن أثار تساؤلات كثيرة، خاصة أن هذا الإعلان يُعدّ الأول من نوعه، فدائمًا ما كانت تُعقد هكذا اجتماعات بسرية، دون الكشف عنها أو عن تفاصيلها.

وقد كشفت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية، أبرز الفصائل المسلحة في العراق المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع لقادة الفصائل العراقية وغير العراقية في طهران.

وذكر بيان للميليشيا أن "الأمين العام لكتائب حزب الله (أبو حسين الحميداوي) التقى مع قيادات لمحور المقاومة من داخل العراق وخارجه في طهران".

وبين الحميداوي، بحسب البيان، أن "تعليق العمليات العسكرية ليس نهاية الأمر، والمقاومة تستطيع الاعتماد على قدراتها الذاتية لإدارة معركة طويلة الأمد".

وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلنت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية وقف عملياتها العسكرية، مبررة ذلك بجملة من الأسباب، أبرزها منح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج القوات الأمريكية من العراق.

إلى ذلك، قال قيادي بارز في ميليشيا "كتائب سيد الشهداء" العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "اجتماع قادة الفصائل في طهران ركز على أهمية إيقاف أي تصعيد عسكري تجاه الأهداف الأمريكية في العراق والمنطقة بصورة عامة".