إقالة مسؤولين وتجميد حسابات الدعم السريع.. ما دلالات قرارات البرهان الأخيرة؟

ومن بين هؤلاء الضباط المحالين على المعاش قائد وفد الدعم السريع في محادثات جدة العقيد عمر حمدان.

وتأتي قرارات البرهان في وقت أكملت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهرها الأول، وسط أزمة إنسانية متفاقمة، ومحادثات متعثرة بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.

لا معنى لها

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، أن قرارات البرهان لا معنى لها في هذا التوقيت، لجهة أن دولاب العمل في الدولة ما زال متعطلًا، بعد أن اصبحت الكلمة والقرار لقوة السلاح.

وأكد شوقي لـ"إرم نيوز" أن قرار تجميد حسابات الدعم السريع بالمصارف، قد يكون رسالة ضغط بغرض تحقيق نقاط في محادثات جدة السعودية، مشيرًا إلى أن تجميد الحسابات قد يفهم بأنه بديل للحسم العسكري على الأرض.

وفي الوقت ذاته قلل من جدوى القرار لجهة أن المصارف بما فيها بنك السودان المركزي، متعطلة عن الخدمة، منذ بداية الحرب في الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي.

وشكك شوقي في قانونية القرارات التي تصدر من البرهان بصفته رئيسًا لمجلس السيادة، قائلًا إن قرارات المجلس تصدر بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق، وهو ما يتعذَّر حدوثه في حالة الحرب الراهنة، مشيرًا إلى أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ما زال محتفظًا بمنصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة.

قرارات مهمة

من جهته اعتبر المحلل السياسي، الدكتور محي الدين محمد محي الدين، أن القرارات التي أصدرها البرهان، مهمة خصوصًا فيما يتعلق بتجميد حسابات قوات الدعم السريع، وإنهاء خدمة الضباط الذين رفضوا العودة للجيش.