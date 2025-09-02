بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أنّ "بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وفي نهاية تمّوز/يوليو، أعلن الرئيس لفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول/سبتمبر. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.