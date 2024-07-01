من يعرقل إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا؟

تفجرت اتهامات متبادلة بين الأطراف الليبية حول عرقلة إجراء الانتخابات البلدية، التي لم يحدد موعدها بعد بسبب رفض تمويلها، وهي أزمة بدأت منذ قرار سحب صلاحيات تنظيم الاقتراع من سلطة وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة.

وستكون هذه المرة الأولى، التي تنظم فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استحقاق المجالس البلدية في 97 دائرة انتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة اعتمدتها المفوضية.

واستندت المفوضية في اعتمادها على القانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن البرلمان الليبي، والقاضي بنقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن وجود أزمة في تمويل الانتخابات البلدية من قبل الحكومة، مؤكدة أن التمويل لا يزال مفقودًا رغم أن الجهات السيادية كافة وعدت المفوضية به، وهو ما أدّى إلى تأخر المفوضية في إعلان انطلاق الاستحقاق.