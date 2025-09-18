سلام يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها" على لبنان

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها" على لبنان، بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرات بقصف مبان في قرى في جنوب البلاد.

جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس الوزراء تعليقًا على التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال سلام إن "لبنان يدعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

ووجه الجيش الإسرائيلي الخميس، إنذارًا إلى عدة قرى جنوبي لبنان بـ"الإخلاء الفوري"، استعدادًا لقصف محتمل، بذريعة تدمير بنى تحتية لميليشيا حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية ستهاجم قريبًا بنى تحتية تابعة لميليشيا حزب الله، وذلك بدعوى أنه يحاول "استعادة أنشطته في المنطقة".

وأنذر سكان مبان، قال إنه تم تحديدها بالخرائط المرفقة، عبر حساب الجيش الإسرائيلي في منصة "إكس"، في عدة قرى هي ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين، موجهًا حديثه للسكان بأنهم يتواجدون في مبان يستخدمها حزب الله.