تعيين مغني راب ناطقاً باسم مطار الجزائر يثير ضجة واسعة.. و"مستر آب" يردّ

أثار قرار تعيين مغني الراب محمد عبيدات، المعروف باسم "مستر آب"، كناطق رسمي باسم مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، ضجة واسعة في البلاد، ما دفعه للرد على منتقديه.

وضجت التواصل الاجتماعي بخبر تعيين "مستر آب"، حيث عبر جزائريون عن استيائهم من هذا القرار، لاسيما أن مغني الراب لا يملك شهادات جامعية.

وفي الوقت الذي سخر فيه جزائريون من تعيين "مستر آب" في منصب يعد واجهة للبلاد أمام السياح، اعتبر البعض أن قدرة عبيدات على التواصل هي التي رشحته لهذا المنصب.

ويُعرف مغني الراب بمشاركاته في برامج "الكاميرا الخفية" التي تبث عادة في شهر رمضان، قبل أن يتحول إلى صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسافر بين الأحياء مسلطًا الضوء على مشاكل المواطنين.