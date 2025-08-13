ما رسائل لاريجاني في زيارته الغامضة إلى بيروت؟

كشف مصدر لبناني أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، ستحمل "رسائل ناعمة" إلى بيروت بعد التصعيد في التصريحات بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، وأن المسؤول الإيراني سيقرّ أن قرار سحب سلاح حزب الله هو "شأن داخلي".

وكانت تصريحات إيرانية استنكرت قرار لبنان نزع سلاح حزب الله، أبرزها تلك الصادرة عن وزير الخارجية، عباس عراقجي، وهو ما استدعى ردًّا لبنانيًّا، قاده وزير الخارجية، يوسف رجي، الذي صعّد ضد زيارة لاريجاني، معتبرًا أنها تكرّس تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للبلاد.

ووفق ما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ "إرم نيوز"، فإن قيادات في "حركة أمل"، تعمل على إتمام لقاءات بين لاريجاني، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن تحرّك "حركة أمل" يأتي انطلاقًا من كونها شريكًا في "الثنائي الشيعي" مع حزب الله والمقرب من طهران، ولـ "سد الفجوة" بعد التصعيد في التصريحات بين البلدين.

وقدّم لاريجاني، بحسب المصدر الدبلوماسي، رسائل عبر "حركة أمل" لعون وسلام لقبول استقباله في لقاءات رسمية خلال زيارته، مؤكدًا في تلك الرسائل أن مجيئه إلى بيروت بهدف العمل على "إعادة الهدوء في المنطقة"، والتشديد على أن طهران ليست ضد سيادة لبنان.

ومن بين الرسائل "الناعمة" على حد وصف المصدر الدبلوماسي، أن طهران مستعدة لتقديم أي دعم لوجستي للجيش اللبناني لحماية حدوده أمام إسرائيل أو أي أجهزة أمنية أخرى، مشددة على أن هذه المساعدات "لن تكون مقابل التدخل في الشؤون اللبنانية".

وأكد المصدر أن لاريجاني في رسائله خلال زيارته التي سيؤكد عليها عقب لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في حال إتمام ذلك، سيقرّ علنًا أن قرار سحب السلاح الذي أعلنت عنه الحكومة اللبنانية في اجتماعها الأخير وما سيحدث بين الحكومة وحزب الله مستقبلًا، هو شأن داخلي لن تكون إيران طرفًا فيه.

وأفاد المصدر، بأن لاريجاني يسعى من خلال لقائه مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في لبنان، تقديم رسائل دولية، أنه "ليس بالشخص غير المرغوب فيه"، كاشفًا أن نواب "حركة أمل" يعملون على عقد أكبر عدد من اللقاءات الرسمية للمسؤول الإيراني خلال زيارته إلى بيروت.