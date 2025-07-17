بعد قصف كنيسة في غزة.. إسرائيل تنفي استهداف المواقع الدينية

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها "لا تستهدف" الكنائس أو المواقع الدينية وذلك بعد ضربة أصابت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتيلين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، وأوردته "رويترز"، أن إسرائيل "لا تستهدف الكنائس أو المواقع الدينية، وأنها تأسف لأي ضرر لحق بموقع ديني أو للمدنيين غير المتورطين".

وأشارت إلى أن الجيش "يحقق في هذا الحادث وأن ظروفه لا تزال غير واضحة وأن نتائج التحقيق ستنشر بشفافية".

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حزن بالغ

من جانبه، عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن حزنه، اليوم الخميس، لمقتل شخصين في أعقاب الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وجدد التعبير عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار.

وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، قال البابا ليو إنه "يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري".

وأضافت البرقية أن البابا "يؤكد لكاهن الرعية، الأب جبرائيل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي".

وجدد البابا "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعبر عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة".