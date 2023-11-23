الجيش الإسرائيلي ينظم جولة إعلامية في مجمع الشفاء

اصطحب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، صحافيين في جولة لمشاهدة ما تبقى من مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدما طاوله القصف، وحيث كشف عن نفق قال إنه جزء من شبكة أنفاق واسعة تستخدمها حماس لأغراض عسكرية.

وكانت المؤسسة الطبية في محور المعارك لعدة أسابيع، بعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الحركة الإسلامية الفلسطينية تخزّن فيها أسلحة وتقيم فيها مركز قيادة، وهو الأمر الذي نفته حماس والطاقم الطبي.