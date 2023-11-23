نفق تقول إسرائيل إنه لحماس تحت الشفاء
نفق تقول إسرائيل إنه لحماس تحت الشفاءأ ف ب

الجيش الإسرائيلي ينظم جولة إعلامية في مجمع الشفاء

اصطحب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، صحافيين في جولة لمشاهدة ما تبقى من مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدما طاوله القصف، وحيث كشف عن نفق قال إنه جزء من شبكة أنفاق واسعة تستخدمها حماس لأغراض عسكرية.

وكانت المؤسسة الطبية في محور المعارك لعدة أسابيع، بعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الحركة الإسلامية الفلسطينية تخزّن فيها أسلحة وتقيم فيها مركز قيادة، وهو الأمر الذي نفته حماس والطاقم الطبي.

نفق تقول إسرائيل إنه لحماس تحت الشفاء
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وشاركت وكالة "فرانس برس" في الجولة التي جرت فجر الأربعاء ودعيت إليها نحو عشرين وسيلة إعلامية. وقد خضعت الصور ومقاطع الفيديو والمقابلات التي أجرتها الوكالة للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وظهرت في المكان مبان مدمرة وشوارع مغطاة بالطمي ونوافذ محطمة، فيما بدا على بُعد أمتار قليلة نفق ضيق.
وقال قائد اللواء السابع الكولونيل إيلاد تسوري "إنه طويل جداً"، مضيفاً أنّ "هذا النفق يمتدّ من المدينة إلى المستشفى".

جنود من الجيش الإسرائيلي أمام ما يقولون إنه نفق لحماس تحت مجمع الشفاء
جنود من الجيش الإسرائيلي أمام ما يقولون إنه نفق لحماس تحت مجمع الشفاءأ ف ب

وقاد الضابط المراسلين عبر ما بدا مطبخاً صغيراً به مغسلة ومرحاض وغرفة بها سريرين معدنيين ومكيف هواء مثبت على الحائط.

وأضاف تسوري "عندما يحاولون الاحتماء، ينزلون ويستخدمون المستشفيات دروعاً بشرية ويمكنهم البقاء هنا لفترة طويلة". وعرض الجيش خارج المستشفى بنادق وذخائر ومتفجرات قال إنه عثر عليها داخل مجمّع الشفاء.

نفق تقول إسرائيل إنه لحماس تحت الشفاء
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وجاءت الجولة الإعلامية بعد أن أعلنت إسرائيل وحماس عن توصلهما لاتفاق لإطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 رهينة و150 أسيراً فلسطينياً، إضافة إلى هدنة لأربعة أيام بعد أسابيع من الحرب الشاملة.

وقال تسوري إنّ الجيش اكتشف قرب مجمّع الشفاء جثة إحدى الرهائن، وهي الجندية نوا مارسيانو البالغة 19 عاماً. وبينما كان يتحدث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار في منطقة قريبة.

أسلحة تقول إسرائيل إنها لحماس
أسلحة تقول إسرائيل إنها لحماس أ ف ب

ونشر الجيش الأحد مقطعي فيديو وصوراً قال إنّها من كاميرات المراقبة في مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة، تظهر رهينتين تمّ إحضارهما إلى المستشفى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

نفق تقول إسرائيل إنه لحماس تحت الشفاء
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وتقول إسرائيل إنّ 240 شخصاً، من الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية والأجانب، اختطفوا في الهجمات الأشدّ والأوسع نطاقاً في تاريخ إسرائيل الممتدّ 75 عاماً. وقتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً للحكومة.

ووفق آخر حصيلة صادرة عن حكومة حماس، قُتل أكثر من 14100 شخص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب، معظمهم من الأطفال والنساء

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