ميليشا حزب الله تشن هجمات متزامنة على 19 موقعًا في إسرائيل

ذكر مصدر كبير في حزب الله اللبناني لـ"رويترز"، أن الجماعة المسلحة شنت اليوم الخميس هجمات متزامنة على 19 موقعا مختلفا في شمال إسرائيل على امتداد الحدود مع لبنان.

وقال المصدر إن الأهداف شملت مواقع عسكرية، ولم يخض في التفاصيل.

وقالت الجماعة، إنها هاجمت موقعا للجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لأول مرة مما أدى لقصف إسرائيلي كثيف في تصعيد للاشتباكات المستمرة على الحدود منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس"، إنه يقصف سلسلة من أهداف حزب الله في لبنان بعد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قذائف إسرائيلية أصابت مناطق مختلفة من الجنوب على امتداد الحدود.