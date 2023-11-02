ميليشا حزب الله تشن هجمات متزامنة على 19 موقعًا في إسرائيل
ذكر مصدر كبير في حزب الله اللبناني لـ"رويترز"، أن الجماعة المسلحة شنت اليوم الخميس هجمات متزامنة على 19 موقعا مختلفا في شمال إسرائيل على امتداد الحدود مع لبنان.
وقال المصدر إن الأهداف شملت مواقع عسكرية، ولم يخض في التفاصيل.
وقالت الجماعة، إنها هاجمت موقعا للجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لأول مرة مما أدى لقصف إسرائيلي كثيف في تصعيد للاشتباكات المستمرة على الحدود منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس"، إنه يقصف سلسلة من أهداف حزب الله في لبنان بعد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قذائف إسرائيلية أصابت مناطق مختلفة من الجنوب على امتداد الحدود.
وأوضح حزب الله، المدعوم من إيران، في بيان أنه استخدم طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات في مهاجمة موقع قيادة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان الجماعة لأول مرة أنها استخدمت صاروخ "أرض-جو" ضد طائرة مسيرة إسرائيلية.
وأضافت الجماعة في بيان أن الطائرتين المسيرتين كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات وهاجمتا مقر الكتيبة الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا وأصابتا أهدافهما.
وتحتل إسرائيل مزارع شبعا منذ حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، وهي منطقة مساحتها 39 كيلومترا مربعا تقول كل من سوريا ولبنان إنها لبنانية.
وفي أكبر تصعيد دموي على الحدود منذ حرب 2006، يتبادل مقاتلو حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أول خطاب له منذ بدء أعمال العنف غدا الجمعة.