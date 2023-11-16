تقرير: تفاقم معاناة المعتقلين الفلسطينيين بعد حرب غزة

تشهد السجون الإسرائيلية تدهورًا مثيرًا للقلق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين السياسيين، حيث يواجهون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بعد حرب غزة.

وبحسب تقرير نشره موقع People's" Dispatch"، فإن حملة العقوبات الجماعية التي تم تشديدها من قبل سلطات السجون الإسرائيلية اعتبارًا من الـ7 من أكتوبر 2023، قد أدت إلى موجة من القمع، وتفاقم معاناة المعتقلين الذين يواجهون بالفعل ظروفًا صعبة وغير إنسانية.

وقبل بدء الحملة الحالية، كانت إسرائيل تحتجز 5200 سجين فلسطيني سياسي، من بينهم 170 طفلًا و1264 معتقلًا إداريًّا دون محاكمة عادلة.

ومع تصاعد الهجمات في مختلف المناطق الفلسطينية، واعتقال العديد من الأفراد يوميًّا، ازدادت حدة الأوضاع، خاصة مع التقارير التي تشير إلى احتجاز أشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يبرز اتساع نطاق الاعتقالات التعسفية.