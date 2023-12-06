نتنياهو: قواتنا تحاصر منزل السنوار.. والقبض عليه "مسألة وقت"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية طوقت منزل زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار في غزة اليوم الأربعاء.

وأضاف في بيان مصور مسجل "قلت أمس إن قواتنا يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة. واليوم تحاصر منزل السنوار.

واستدرك نتنياهو "قد لا يكون متحصنا في منزله ويمكنه الهروب لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".

ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تعتبر إسرائيل اغتيال السنوار هدفًا رئيسًا لها، خاصة وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية تعتبره المسؤول الأول في قطاع غزة، وعن الأحداث التي أدت لاندلاع الحرب.