رغم القصف الإسرائيلي.. سكان في جنوب لبنان يواصلون أعمالهم

يسمع دوي القصف بوضوح في البلدة الواقعة في منطقة محاطة بحقول الزيتون.

غالبية الشوارع مقفرة وبعض الأحياء المواجهة للجليل أشبه بمدينة أشباح بعدما نزح سكانها عنها.

لكن حسين مرتضى مصمم على البقاء في بلدته والاستمرار بفتح مطعمه أمام السيارات القليلة التي تمر بالمكان وبينها سيارات الإسعاف.

ويؤكد لوكالة "فرانس برس"، "ها نحن هنا تحت القصف، نعمل ولن نغلق. كل جائع نطعمه، من يملك النقود ومن لا يملكها. هذا أيضًا جهاد في سبيل الله".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًّا متفاقمًا بين إسرائيل وميليشيا حزب الله منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتنفّذ ميليشيا حزب الله الذي ليس له أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، بشكل رئيس عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعًا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادًا لمقاومته".

وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.