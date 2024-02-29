الأمم المتحدة: اكتمال انسحاب "يونيتامس" من السودان

وأكد دوجاريك، أن المنظمة لن تغادر السودان، وأنها ستبقى ملتزمة بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم الشعب السوداني في تطلعاته لمستقبل يعمّه السلام والأمن.

وقال إن الصراع المستمر في السودان يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين، ويهدّد البلد بأسره والمنطقة بأكملها، وأضاف أن المبعوث الخاص للأمين العام رمطان لعمامرة بدأ عمله دعمًا لجهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين.

وذكر البيان أن جهود الوساطة تلك ستدعم العمل الأساس لفريق الأمم المتحدة القُطري على الأرض في السودان، الذي سيشمل تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وشدّد البيان على أهمية استمرار الجهود الدولية في هذا المجال.

ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، من خلال تيسير إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب، وضمان التنقّل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة والشركاء لتقديم الدعم الذي تشتدّ إليه الحاجة.