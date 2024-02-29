الأمم المتحدة: اكتمال انسحاب "يونيتامس" من السودان
أعلنت الأمم المتحدة اكتمال انسحاب بعثتها (يونيتامس) من السودان وفق بيان للأمين العام أنطونيو غوتيريش، نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام، إن فريقًا صغيرًا سيبقى في مدينة بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداءً من يوم غد الجمعة.
وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يُعوّل على التعاون التام من قِبل السلطات السودانية "لضمان إكمال هذه العملية بشكل سلس وفي أسرع وقت ممكن".
وأكد دوجاريك، أن المنظمة لن تغادر السودان، وأنها ستبقى ملتزمة بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم الشعب السوداني في تطلعاته لمستقبل يعمّه السلام والأمن.
وقال إن الصراع المستمر في السودان يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين، ويهدّد البلد بأسره والمنطقة بأكملها، وأضاف أن المبعوث الخاص للأمين العام رمطان لعمامرة بدأ عمله دعمًا لجهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين.
وذكر البيان أن جهود الوساطة تلك ستدعم العمل الأساس لفريق الأمم المتحدة القُطري على الأرض في السودان، الذي سيشمل تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وشدّد البيان على أهمية استمرار الجهود الدولية في هذا المجال.
ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، من خلال تيسير إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب، وضمان التنقّل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة والشركاء لتقديم الدعم الذي تشتدّ إليه الحاجة.
وكان السودان طلب في نوفمبر الماضي من الأمم المتحدة "إنهاءً فوريًّا" للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك، حسب وكالة "رويترز".