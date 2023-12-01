هل تعود الشركات الروسية إلى ليبيا لإقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة؟

كشف وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، علي السعيدي القايدي، عن محادثات مع مسؤولين روس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا، وإمكانية إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة في ليبيا.

وبخصوص إمكانية استثمار مشترك في مجال الطاقة، خاصة في ما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة النووية الصغيرة لإنتاج الطاقة، قال الوزير الليبي: "نحن نتمنى ونفتح الباب أمام السلطات الروسية، اليوم قبل الغد".

وأكد أن بلاده ترحب بهذا المشروع (أن تكون منتجا للطاقة عن طريق الطاقة الذرية)، موضحا أن لديهم الأرض المطلوبة للمشروع.

ونفى القايدي أن تكون روسيا قد زودت بلاده بالطاقة في الفترة الأخيرة، وقال: "إن ليبيا دولة منتجة نفطيا"، لافتا إلى أن المسافات الطويلة جدا التي تفصل البلدين تصعب تحقيق مشروع مماثل.

وأضاف: "اليوم الحمدلله، ليبيا تشهد نوعا من الاستقرار في مجال الطاقة، وأعتقد أن الإنتاج يغطي الاحتياج الداخلي في الوقت الراهن".