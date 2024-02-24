تحذير يمني من "كارثة بيئية كبرى" تهدد البحر الأحمر

وقالت الحكومة إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".

ودعت الحكومة في بيانها "جميع الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع الأزمة، ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية".

وأوضح البيان أن السفينة المستهدفة تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت.

وأشارت الحكومة في بيان، إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ونظرًا للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل.