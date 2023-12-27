إسرائيل تنشر صورة جديدة تقول إنها لمحمد الضيف

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، صورة قالت إنها تعود للقائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، وهي الصورة الأولى من نوعها التي يتم نشرها له.

وبحسب الصورة التي نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "صورة محمد الضيف تظهر أنه فقد إحدى عينيه، كما أن إحدى ساقيه بترت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال".

وأضافت: "تبذل المؤسسة الأمنية في إسرائيل جهوداً هائلة للوصول إلى قمة الجناح العسكري لحماس، بمن في ذلك محمد الضيف، الذي يقود القتال ضد إسرائيل".

وتابعت: "تم جمع الكثير من المعلومات من الأسرى الذين تم احتجازهم، وإخضاعهم لتحقيق جهاز الشاباك، عن الأنفاق والمقار العسكرية التابعة لحماس".

وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ11 الإسرائيلية الرسمية تفاصيل مقطع فيديو قال مسؤولون إسرائيليون إنه يعود لمحمد الضيف المدرج على قائمة المطلوبين الأمريكية والإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن "لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مقطعي فيديو جمعهما جنود الجيش الإسرائيلي، يظهر خلالهما محمد الضيف، ما يثبت أنه يعمل بكامل طاقته"، خلافاً لما كانت تشير إليه التقديرات الإسرائيلية التي توقعت أن يكون مشلولاً نتيجة إصابته خلال إحدى محاولات اغتياله.

ونقلت القناة عن المسؤولين الذين شاهدوا مقاطع الفيديو قولهم إن "صورة الضيف ذي الشعر الأبيض تبدو مختلفة عن الصور المألوفة التي التقطت قبل أكثر من عقد من الزمن، ولا يزال يقود الذراع العسكرية لحركة حماس".

وبحسب الفيديو، يظهر رئيس أركان الجناح المسلح لحماس وهو يدخل مكتبه في جباليا شمال قطاع غزة، وهو مكتب يبدو أنه يقع تحت الأرض، إذ يدخل المكتب برفقة حراس الأمن ويجلس خلف مكتب مجهز جيداً".

وأوضحت أنه "في فيديو آخر، تمت مناقشته الأسبوع الماضي، شوهد الضيف وهو يسير في موقف سيارات، ويجر ساقه اليسرى، ويواجه صعوبة في صعود أو نزول الدرج".

ونجا الضيف من أكثر من خمس محاولات اغتيال، ولا يظهر للعلن إلا عبر تسجيلات صوتية تنشرها الحركة، كان آخرها خطابا أعلن فيه بدء الهجوم الواسع الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.