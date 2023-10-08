قطاع غزة.. سنوات من الحصار والحروب

يعاني قطاع غزة الذي يشهد منذ السبت حربا جديدة بدأت بهجوم واسع النطاق شنته حركة حماس انطلاقا منه على إسرائيل، من الفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة إلى حصار جوي وبري وبحري خانق تفرضه عليه إسرائيل منذ سنوات.

شريط ضيق ومكتظ

يقع قطاع غزة جنوب غرب إسرائيل، تحدّه مصر جنوبا والبحر المتوسط غربا.

ويعد الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 362 كم مربعا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا، إذ يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني.

بعد الحرب العربية الإسرائيلية عامي 1948 و1949 التي اندلعت بعد إعلان إقامة دولة إسرائيل، أصبح قطاع غزة خاضعا لسيطرة مصر، إلى أن احتله إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 1967.

وبموجب اتفاقية أوسلو التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، أصبح قطاع غزة بنسبة 67% منه تحت سيادة السلطة، بينما أقامت إسرائيل مستوطنات يهودية في المساحة المتبقية.

في 12 أيلول/سبتمبر 2005، قامت إسرائيل بانسحاب أحادي لجنودها ومستوطنيها من قطاع غزة.

حصار بري وبحري وجوي

في حزيران/يونيو 2006، فرضت الدولة العبرية حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع عقب أسر جندي إسرائيلي أفرج عنه في عام 2011. وفي 2007 شدّدت إسرائيل الحصار إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على غزة وطرد عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر مواجهات دامية.