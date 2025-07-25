هيئة البث العبرية: إسرائيل أتلفت حمولة ألف شاحنة من مساعدات غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي أتلف حمولة ألف شاحنة من مواد الإغاثة المرسلة إلى قطع غزة.

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وذكرت الهيئة، الجمعة، أن المساعدات المُتلفة تشمل كميات من المواد الغذائية والطبية والمياه المعبأة.

وعزت المصادر الإسرائيلية إتلاف المواد الإنسانية إلى وجود "خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة".

وظلت هذه المواد عالقة لأسابيع على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم إلى أن فسدت، وفقا لتأكيد الهيئة.

وقال مصدر عسكري: "دفنّا كل شيء تحت الأرض، وأحرقنا بعضًا منها. وحتى اليوم، لا تزال آلاف الطرود تنتظر تحت أشعة الشمس، وإذا لم تُنقل إلى قطاع غزة، فسنضطر إلى إتلافها أيضًا".

وقال مسؤولون عسكريون إنه يتم حاليا نقل حوالي 100 إلى 150 شاحنة يوميًا من إسرائيل إلى الصليب الأحمر الفلسطيني، مؤكدين أن هذه المواد آخذة في النفاد تدريجيًا.

وقال مصدر عسكري إن "الآلية ببساطة لا تعمل"، في إشارة إلى آليات إيصال المساعدات التي تتولى إسرائيل تنفيذها حالياً بدعم أمريكي، عبر ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية.

وأضاف المصدر: "الشاحنات تعلق، والآلية لا تعمل، وهناك مشكلة في المحاور، والتنسيق معطل أيضًا".

وشكك المصدر في إمكانية إنزال مواد إغاثة جوا بالمظلات إلى غزة. وقال: "لقد جرت بالفعل محاولة كهذه، لكنها باءت بالفشل الذريع، تمامًا مثل الميناء الذي بنوه"، في إشارة إلى مشروع أمريكي لم يكتمل لإنشاء ميناء على ساحل غزة لإمداد القطاع بالمساعدات.