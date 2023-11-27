الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بـ"خرق" بنود الهدنة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس حرقت بنود الهدنة لإطلاقها سراح مراهقة وإبقاء والدتها محتجزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إن حماس ادّعت عدم معرفتها بمكان الأم، بينما أبلغت الابنة الجيش بأنها ووالدتها كانتا معا حتى قبل يومين من إطلاق سراحها، متهما حماس بأنها تريد استخدام كل إسرائيلي بحوزتها "لممارسة ضغط سياسي"، على حد تعبيره، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه "مؤشرات" على أن حماس كانت تنقل المحتجزين خلال فترة الهدنة.

يشار إلى أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تبادل 50 أسيراً من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل خلال هدنة مدتها أربعة أيام، بدأت الجمعة. وهذا أول توقف للصراع منذ اندلاعه قبل سبعة أسابيع.