فلسطينيون يخبزون أعلاف الحيوانات بسبب المجاعة في شمال غزة‎

تفاقمت أزمة الجوع في مدينة غزة، ومناطق شمال القطاع، بعد أن أصبح مئات آلاف الغزيين ممن رفضوا أن ينزحوا من منازلهم، غير قادرين على الحصول على الطعام، بعد أن نفدت غالبية مخزونات الطعام من منازلهم وما تبقى من محال تجارية.

وروى شهود عيان من سكان مدينة غزة وشمال القطاع لـ"إرم نيوز" إفادات مروعة حول أوضاعهم الإنسانية، التي باتوا يعيشونها في ظل استمرار القصف وحرب الجوع التي أنهكتهم، وتحولت لكابوس يخيم على حياتهم.

يأس وجوع

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، إن "هناك القليل جداً من المعلومات حول شمال قطاع غزة، حيث لا يزال الوصول إلى المنطقة مقيداً للغاية، ولم يكن مصرحاً لي بالزيارة".

وأضاف: "غالباً ما تتأخر قوافلنا وشاحنات المساعدات ساعات طويلة عند نقطة التفتيش، وفي الوقت نفسه، يقترب العديد من الأشخاص اليائسين الآن من شاحناتنا للحصول على الطعام مباشرة منها، دون انتظار توزيعه، وبحلول الوقت الذي تعطي فيه السلطات الإسرائيلية قوافلنا الضوء الأخضر للعبور، تكون الشاحنات فارغة تقريباً".

ولا تسمح إسرائيل إلا بدخول كميات قليلة جداً من الشاحنات لمدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن طلبت من سكان هذه المناطق النزوح تجاه وسط وجنوب قطاع غزة.