بعد فشلها باعتقاله من غزة.. إسرائيل تقتل مسؤولًا في "الجبهة الشعبية"

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتل أحد قادتها العسكريين على يد قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى قطاع غزة.

ونعت "الجبهة الشعبية"، في بيان، داود خلف، الذي قالت إنه "قائد في هيئة أركان كتائب أبوعلي مصطفى" الجناح العسكري للجبهة.

وقالت إنه قتل "إثر جريمة اغتيال إسرائيلية وسط قطاع غزة نفذتها قوة خاصة حاولت اعتقاله، وعندما قاومهم أطلقوا النار عليه بدمٍ بارد".

وأفادت مصادر فلسطينية بالعثور على جثة خلف في أحد المقار التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعليها آثار الإصابة بطلقات نارية.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "خلف كان يتواجد في أحد مكاتب الجبهة الشعبية بمنطقة البركة جنوبي مدينة دير البلح".

وأضافت أن "قوة إسرائيلية خاصة تسللت من موقع كيسوفيم العسكري القريب من المنطقة لمحاولة اعتقاله".

ولفتت المصادر إلى أن خلف وصل قبل ساعات قليلة للموقع الذي تعرض بداخله للاستهداف.

وسبق أن دخل الجيش الإسرائيلي بقوات خاصة مناطق عدة في قطاع غزة، من بينها مدينة دير البلح وسط القطاع، إذ اعتقل مسؤولاً أمنيًا بارزًا من منزله قبل قصفه وتسويته بالأرض.

كما تسللت قوة خاصة قبل شهرين لوسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقتلت مسؤولاً بارزًا في "ألوية الناصر صلاح الدين" وهو تنظيم عسكري مقرب من حركة حماس، ويحتجز عددًا من الأسرى الإسرائيليين في غزة.