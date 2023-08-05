الموت يُلاحق 8 آلاف مريض كلى في السودان بعد نفاد المخزون الدوائي

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، نفاد مخزون الإمدادات الطبية لمرضى الكلى، ما يجعل نحو 8 آلاف مريض يواجهون خطر الموت.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد مخزون من الدواء وأن كل الإمداد الذي يخص مرضى الكلى جرى توزيعه لولايات السودان المختلفة عبر مراكز الكلى".

وأوضح البيان، الذي تلقاه "إرم نيوز"، أن غسيل الكلى من الأمراض ذات التكلفة العالية ويحتاج المرضى إلى (70) ألف غسلة في الشهر، و(210) آلاف غسلة خلال ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الإمدادات الطبية توفر إمداد مراكز غسيل الكلى كل ثلاثة أشهر، بتكلفة (2,500) مليون دولار، مؤكدًا توفير (133) ألف غسلة عند بداية الحرب، إلا أن بعض الولايات تشير الآن إلى اقتراب حصتها من الانتهاء.

وأكد البيان الجهود المبذولة مع الشركاء ووزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة، إلى جانب وصول بعض الغسلات في ولاية البحر الأحمر لتغطية 20% فقط.