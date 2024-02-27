تونس.. سجن مدانين بفساد مالي في قطاع الفوسفات

صدرت في تونس أحكام قضائية بسجن مدانين في قضية فساد مالي لمسؤولين بشركات في قطاع "الفوسفات" في البلاد.

وذكر موقع "موزاييك" التونسي أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام في حق عدد من المسؤولين السابقين بشركة "فوسفات قفصة" وأصحاب "شركات مناولة لنقل الفوسفات" وتغريمهم مبالغ مالية فاقت 40 مليون دينار تونسي (12.82 مليون دولار).

وأشار الموقع إلى أن الدائرة الجنائية قضت بإيقاف المحاكمة، بموجب الصلح الجزائي، في حق نائب سابق في البرلمان المنحل، "صاحب شركة لنقل الفوسفات".