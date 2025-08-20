بريطانيا: روسيا تحاول التهرب من العقوبات على القطاع المالي

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال مدينة غزة (صور وفيديو)

جنديان إسرائيليان في غزةالمصدر: الجيش الإسرائيلي
محمد أبو شعر
20 أغسطس 2025، 12:53 م

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق شمال مدينة غزة، وذلك بعد ليلة شهدت قصفًا مكثفًا على هذه المناطق عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" في القطاع الفلسطيني.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات ورقية على مناطق شمال القطاع، تتضمن أوامر إخلاء لسكانها باتجاه منطقة المواصي في الجنوب.

منشو إسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في غزة

وشهدت هذه المناطق عمليات قصف ونسف مكثفة طالت منازل ومربعات سكنية، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي قصف الأجزاء الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة الصبرة والزيتون.

وأعاد الجيش الإسرائيلي قوات لواء جفعاتي للعمل في منطقة جباليا وعلى الأطراف الشمالية من مدينة غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي في منشور على "إكس": "تقوم القوات بتدمير بنى تحتية إرهابية فوق الأرض وتحتها وبالقضاء على إرهابيين، وترسيخ السيطرة العملياتية في المنطقة، ما سيسمح بتوسيع الهجوم إلى مناطق إضافية ويمنع المنظمات الإرهابية من العودة إلى مواقعها".

وتابع: "لقد تم تحذير السكان المدنيين في منطقة القتال، وطُلب منهم الانتقال جنوبًا حفاظًا على سلامتهم ولتقليل احتمال إصابة غير المتورطين".

وقال أدرعي إنه "في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من عملية عربات جدعون، تم صباح اليوم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبلاغ 20 ألفًا من جنود الاحتياط الذين جندوا مسبقًا عن قرار تمديد أوامر خدمتهم الحالية". 

واتُّخذ القرار بشأن الاحتياط بعد نقاشات معمّقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال، ليتم المصادقة عليه من قبل وزير الدفاع بعد أن عُرضت أمامه كافة الأبعاد.

