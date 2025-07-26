إسرائيل: قمنا باغتيال 226 عنصرا في "حزب الله" منذ وقف إطلاق النار

قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ 226 عملية تصفية لعناصر ميليشيا حزب الله اللبنانية، منذ وقف إطلاق النار، فيما أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل شخصين.

وتأتي العمليات في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي هجماته على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية تصفية لقائد في مقر قطاع حزب الله، جنوب لبنان.

وذكر في وقت سابق من يوم السبت، أن طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة الفرقة 91، هاجمت علي عبد القادر إسماعيل، قائد في مقر قطاع بنت جبل التابع لحزب الله، وقتلته.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يُشكل نشاط الإرهابي انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "إسماعيل تورط في محاولات لإعادة تأهيل التنظيم في منطقة بنت جبل جنوب لبنان"، على حد قوله.

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وتحدثت تقارير لبنانية، عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة قرية دبعال جنوب البلاد، أدت إلى مقتل شخصين، وفقًا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على "حزب الله".

وقال مصدر من مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة دبعال قضاء صور أدت إلى مقتل شخصين.