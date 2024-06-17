مستشار بايدن في إسرائيل لإطفاء جبهة الشمال المشتعلة
يتوجه مستشار كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الاثنين، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان، وفق ما قال مسؤول بالبيت الأبيض لـ"رويترز".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان.
وأدت الهجمات بين إسرائيل ومليشيات حزب الله اللبنانية إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنجليزية: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".
وقال هاغاري: "ستتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان".
وأطلق حزب الله المدعوم من إيران الأسبوع الماضي، أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادل فيها إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.
وبعد تبادل كثيف نسبيًا لإطلاق النار على مدى الأسبوع المنقضي، تراجع إطلاق النار أمس الأحد من حزب الله لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ عدة ضربات جوية ضد أهداف للحزب في جنوب لبنان.