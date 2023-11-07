وزير الدفاع الإيطالي: نصر الله منحنا انطباعا ببقاء لبنان خارج دائرة الحرب

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الثلاثاء، أنّ ميليشيا حزب الله أعطت انطباعا من خلال خطاب أمينها العام حسن نصر الله الأخير، بأنّ لبنان يريد البقاء خارج الحرب.

وقال كروزيتو خلال جلسة استماع أمام لجنة مشتركة للدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إنّ "الخطاب الذي ألقاه نصر الله أعطانا تصورا بأن لبنان يريد البقاء خارج الحرب" في الشرق الأوسط، وإن الحزب يريد تجنب التصعيد" وفق ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف الوزير في توصيف الوضع بجنوب لبنان أمام اللجنة "تستمر المناوشات في شمال إسرائيل"، لكن الأمر يبدو أقرب إلى نهج حزب الله الذي يهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية مشغولة، دون "نقلها إلى الجنوب".

واستبعد كروزيتو اتساع دائرة الصراع القائم في غزة ليشمل لبنان في الوقت الحاضر، وقال إنه يجري التشاور مع الأمم المتحدة بشأن أي قرار يهمّ البعثة الأممية إلى جنوب لبنان "اليونيفيل" التي تشارك بلاده فيها بألف جندي.