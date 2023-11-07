وزير الدفاع الإيطالي: نصر الله منحنا انطباعا ببقاء لبنان خارج دائرة الحرب
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الثلاثاء، أنّ ميليشيا حزب الله أعطت انطباعا من خلال خطاب أمينها العام حسن نصر الله الأخير، بأنّ لبنان يريد البقاء خارج الحرب.
وقال كروزيتو خلال جلسة استماع أمام لجنة مشتركة للدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إنّ "الخطاب الذي ألقاه نصر الله أعطانا تصورا بأن لبنان يريد البقاء خارج الحرب" في الشرق الأوسط، وإن الحزب يريد تجنب التصعيد" وفق ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.
وأضاف الوزير في توصيف الوضع بجنوب لبنان أمام اللجنة "تستمر المناوشات في شمال إسرائيل"، لكن الأمر يبدو أقرب إلى نهج حزب الله الذي يهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية مشغولة، دون "نقلها إلى الجنوب".
واستبعد كروزيتو اتساع دائرة الصراع القائم في غزة ليشمل لبنان في الوقت الحاضر، وقال إنه يجري التشاور مع الأمم المتحدة بشأن أي قرار يهمّ البعثة الأممية إلى جنوب لبنان "اليونيفيل" التي تشارك بلاده فيها بألف جندي.
وأشار الوزير الإيطالي إلى الحاجة إلى اتخاذ قرارات مشتركة بشأن قوات "اليونيفيل" الأممية في لبنان، وقال "في لبنان هناك بعثة أممية وليست إيطالية، وبالتالي فإن أي قرار يجب أن يتم بالتشاور مع الأمم المتحدة" وفق تعبيره.
وتابع: "نراقب كل يوم ما يحدث لفرقتنا وفي منطقة أوسع، ونحن على تواصل دائم لنعرف ماذا يحدث في تلك المنطقة بشكل يومي" بحسب قوله.
وكان نصر الله قد ألقى خطابا يوم الجمعة الماضي، امتنع فيه عن إعلان دخول الحزب في الحرب مع إسرائيل بشكل صريح.
وأكد في خطابه على "فلسطينية قرار عملية "طوفان الأقصى" وسرية العملية التي نُفذت دون علم سائر أقطاب ما يسمى "محور المقاومة" وأن قرارات مختلف فصائل المقاومة، تأتي من قياداتها، وليس من طهران، وفق قوله.
لكن نصر الله أكد انخراط حزب الله في الحرب، وعدّد أبرز الأهداف التي حققتها الجبهة اللبنانية، وفق قوله، بإشغال واستنزاف الجيش الإسرائيلي، إذ قال إن ثلث الجيش في الجبهة الشمالية، وتم إشغال نصف القدرات البحرية وربع القوات الجوية ونحو نصف الأنظمة المضادة بالقبة الحديدية وإخلاء نحو 43 مستوطنة قريبة من لبنان.