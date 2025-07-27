بينهم 86 طفلا.. ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 128 شخصا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد وفاة طفلة بسبب التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة ما يرفع عدد الوفيات بين الأطفال إلى 86.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات قولها إن "الطفلة نور أبو سلعة (10 سنوات) استشهدت ، بسبب التجويع وسوء التغذية في غزة".

وحسب المصادر ، "ارتفع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 128".

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وأشارت الوكالة إلى أنه "في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.