الجيش الإسرائيلي يعلن صعوبة القضاء على حماس.. ونتنياهو يرد

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه لا يمكن القضاء على حماس "كفكرة".

وقال هاغاري للقناة 13 الإسرائيلية: "حماس فكرة، ولا يمكننا القضاء على فكرة".

وأوضح: "القول إننا سنجعل حماس تختفي هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس. وإذا لم نجد بديلا منها فحماس ستبقى".

وعلى الفور، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه تصريحات هاغاري، وأكد أن الهجوم على قطاع غزة "لن يتوقف حتى القضاء على حماس".

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن المجلس الوزاري والأمني برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو "حدد أحد أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية"، وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك".