مستشار نتنياهو: سنسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل ستسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة مع استئناف القتال هناك.

وردا على أسئلة صحفيين حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، قال مارك ريجيف إن إسرائيل لن تسمح بوضع يتمركز فيه مقاتلو حركة حماس على الحدود.