"ويسترن يونيون" تعفي المتبرعين لمتضرري زلزال المغرب من الرسوم

أعلنت شركة "ويسترن يونيون"، اليوم الخميس، عن دعمها لمتضرري زلزال المغرب من الأفراد، بتوفير خدمة دون رسوم على جميع التحويلات المالية من جميع أنحاء العالم، المرسلة لمساندة المتضررين.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، أكد مصدر إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المملكة المغربية عبر خدمات "ويسترن يونيون" ضمن شبكتها العالمية.

وقال محمد التهامي الوزاني، رئيس منطقة أفريقيا في “ويسترن يونيون”: "نأمل أن تساعد مساهمتنا في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة من قبل عملائنا إلى أهلهم وأحبائهم في المملكة المغربية في دعم هذه الجهود، وذلك بالموازاة مع جهود الإنقاذ الجارية وعمليات إعادة البناء”، مؤكدا التضامن التام مع الشعب المغربي.

وأعلنت الداخلية المغربية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2994 قتيلاً و5674 مصابا.