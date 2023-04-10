مقتل طفل فلسطيني في مداهمة إسرائيلية قرب أريحا
قتل فتى فلسطيني اليوم الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الفتى محمد فايز بلهان البالغ من العمر 15 عامًا استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال بشكل مباشر في مخيم عقبة جبر بأريحا".
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بجراح متفاوتة جراء اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه المخيم.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وحاصرت عددًا من المنازل.
واندلعت خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة أريحا.
وحاصر الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه المخيم، عدة منازل تحصن فيها مطلوبون له، كما فرض طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة.
وقالت مصادر عبرية إن "العملية في مخيم عقبة جبر تهدف إلى اعتقال مطلوبين، ولا علاقة لها بعملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات".
بينما أكدت إذاعة الجيش العبرية الرسمية، أنه تمت تصفية فلسطيني بنيران قوات من الجيش الإسرائيلي بعد رشقه الحجارة، فيما أصيب فلسطيني آخر بعد محاولته إلقاء زجاجة حارقة نحو القوة العسكرية.
إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت أمر في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل".
ونقلت عن ناشط بالبلدة قوله "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة بالبلدة، واعتقلت الشاب مصعب علاء اخليل (20 عامًا)".