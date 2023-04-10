مقتل طفل فلسطيني في مداهمة إسرائيلية قرب أريحا

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وحاصرت عددًا من المنازل.

واندلعت خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة أريحا.

وحاصر الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه المخيم، عدة منازل تحصن فيها مطلوبون له، كما فرض طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة.

وقالت مصادر عبرية إن "العملية في مخيم عقبة جبر تهدف إلى اعتقال مطلوبين، ولا علاقة لها بعملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات".

بينما أكدت إذاعة الجيش العبرية الرسمية، أنه تمت تصفية فلسطيني بنيران قوات من الجيش الإسرائيلي بعد رشقه الحجارة، فيما أصيب فلسطيني آخر بعد محاولته إلقاء زجاجة حارقة نحو القوة العسكرية.