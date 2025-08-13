غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زبقين جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة زبقين جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة زبقين جنوبي لبنان
مسيرة إسرائيلي فوق جنوبي لبنان- أرشيفيةالمصدر: (أ ف ب)
13 أغسطس 2025، 12:06 ص

أصيب شخص بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية في زبقين جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية)، فجر الأربعاء.

يأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف في المجمل مقاتلين من ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وأمس الثلاثاء، سقط جريحان في استهداف طائرة مسيّرة  إسرائيلية بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية محيط ميناء بلدة  الناقورة في جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط إصابات. وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

