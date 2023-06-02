هل يدعم معارضو فرنجية ترشيح أزعور رئيسا للبنان؟

وتضم هذه القوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، ونوابا مستقلين وتغييريين.

وقالت مصادر من المعارضة، لـ"إرم نيوز"، إن "القوى المعارضة لسليمان فرنجية ستعلن مواقفها تباعا، وليس في سياق موقف أو بيان واحد، لأن أزعور لم يكن مرشح أي من هذه القوى، وإنما تقاطعت حول اسمه، على أن تتبع ذلك دعوة رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

بدوره، أوضح المحلل السياسي يوسف دياب أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لن يجلسا معًا ويعلنا موقفا واحدا حيال ترشيح اسم جهاد أزعور.

وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تقاطع مصالح يجمع ما بين الطرفين، وأن اسم مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي ليس الاسم المثالي بالنسبة لهما".

وأعطى دياب مثالا على ذلك بقوله إن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سار باسم أزعور قطعا للطريق على مرشحين من نواب كتلته النيابية".

وتقول مصادر قوى المعارضة المسيحية إن "على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس في أقرب وقت".