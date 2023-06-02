هل يدعم معارضو فرنجية ترشيح أزعور رئيسا للبنان؟
تبدأ القوى المعارضة لسليمان فرنجية، السبت، الكشف عن مواقفها بشأن ترشيح جهاد أزعور رئيسا للبنان بعد مرور 8 أشهر على الشغور الرئاسي.
وتضم هذه القوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، ونوابا مستقلين وتغييريين.
وقالت مصادر من المعارضة، لـ"إرم نيوز"، إن "القوى المعارضة لسليمان فرنجية ستعلن مواقفها تباعا، وليس في سياق موقف أو بيان واحد، لأن أزعور لم يكن مرشح أي من هذه القوى، وإنما تقاطعت حول اسمه، على أن تتبع ذلك دعوة رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".
بدوره، أوضح المحلل السياسي يوسف دياب أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لن يجلسا معًا ويعلنا موقفا واحدا حيال ترشيح اسم جهاد أزعور.
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تقاطع مصالح يجمع ما بين الطرفين، وأن اسم مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي ليس الاسم المثالي بالنسبة لهما".
وأعطى دياب مثالا على ذلك بقوله إن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سار باسم أزعور قطعا للطريق على مرشحين من نواب كتلته النيابية".
وتقول مصادر قوى المعارضة المسيحية إن "على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس في أقرب وقت".
لكن بالنسبة للرئيس نبيه بري، فإن هذه الصورة لم تستقم بعد، إذ نقل عنه قوله في معرض التعليق على تفاهم المعارضة حول اسم جهاد أزعور، والتوقعات بأن يحظى بـ 68 صوتا: "قبل الحديث عن أصوات وأرقام بالطالع وبالنازل، هل اتفقوا عليه؟".
وأضاف بري، في حديث لصحيفة الجمهورية: "قدّموا مرشّحين جَديّين ليتنافسوا، ووقتها ننزل إلى المجلس ولينتخب المجلس النيابي من ينتخب. وأمّا من دون ذلك، فلستُ على استعداد لأن أدعو إلى جلسة وأنزل إلى المجلس لكي أكرّر مسرحية الفشل".
وشكّل تمنع بري على مدى الأشهر الماضية عن الدعوة إلى جلسات مستمرة لانتخاب رئيس الجمهورية محور إدانة وانتقادات، لا سيما من جانب القوى المسيحية.
وكان لافتا ما صرح به البطريرك الماروني العائد من جولة شملت الفاتيكان وفرنسا، تعليقا على عدم الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بالقول: "نحن نتميز بمخالفة الدستور. وأصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين"، على حد تعبيره.
وهذا الموقف يتوقع أن يعيد البطريرك التأكيد عليه في عظته الأحد المقبل، والإعلان عن الحراك الذي بدأه وسيتابعه الأسبوع المقبل في ما يخص الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر متابعة لهذا الملف، فإن التقاطع عند اسم جهاد أزعور من جانب المعارضة، من جهة، وتمسك ما يعرف بـ"محور الممانعة" بترشيح فرنجية، من جهة ثانية، لا يعنيان نهاية المطاف.
وذكرت المصادر أن أرقام المنتخبين لا تعطي كلا من فرنجيه وأزعور 86 صوتا في الدورة الأولى، فيما تبقى الخشية قائمة من فقدان النصاب في الدورة الثانية، للحيلولة دون وصول أي من المرشحين.
ويعني ذلك ترك الباب مفتوحا أما خيار آخر ثالث، وأن الشغور الرئاسي سيسود طويلا ومعه شغور في مواقع إدارية ومالية حساسة في البلاد.