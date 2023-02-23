شبح الاغتيالات يعود إلى العراق.. وتحذيرات من انتكاسة أمنية جديدة

عاد شبح الاغتيالات إلى المشهد العراقي، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.

واغتال مسلحون مجهولون، يوم أمس الأربعاء، العقيد الطيار سعد الدليمي، وهو من طواقم القوة الجوية العراقية في وزارة الدفاع، إذ اختفى قبل أيام، ليعثر ذووه على جثته في أحد مقالع الحصى بمنطقة الكرمة في الفلوجة.

وقالت مصادر أمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "مباحثات جرت بين ذويه وفصائل مسلحة في المنطقة؛ بهدف المساهمة في إطلاق سراحه، لكن ذلك لم يحصل".