تزامنًا مع الزلزال.. داعش يكثف استهداف جامعي "الكمأ" في سوريا

في مكان ليس بعيدًا عن مناطق الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، في السادس من الشهر الجاري، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى، زاد تنظيم "داعش" من نشاطه مستهدفًا هذه المرة جامعي "الكمأ".

ووفق تقارير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، "زاد نشاط التنظيم بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا، مستغلًا انشغال الجميع في التعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية".

وبحسب التقرير، شنَّ التنظيم هجمات عنيفة في بادية حمص شرق البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، قتل وخطف خلالها عشرات الأشخاص من جامعي "الكمأ".