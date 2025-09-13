"منعاً للصدام".. تفاهمات خاصة لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

مع إعلان "منظمة التحرير الفلسطينية" أنها سلّمت دفعات جديدة من سلاحها إلى الجيش اللبناني من مخيمي "البداوي"، شمالي لبنان، و"عين الحلوة" في الجنوب، كشف مصدر عسكري لبناني، لـ"إرم نيوز"، أن عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان ستُجرى وفق تفاهمات تم ترتيبها مع الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة "حماس" التي تتحكم في جزء كبير منه وبالتحديد السلاح الثقيل.

وقال المصدر العسكري المطلع على اجتماعات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي كان آخرها لقاء رئيس اللجنة مع معنيين من حركة حماس في لبنان، إن "حماس تضع بعض الشروط، بغرض الوقوف على مدى جدية تعامل الجيش اللبناني مع نزع سلاح حزب الله الذي يتم حاليا في المرحلة الخاصة جنوب الليطاني".

تفاهم وتنسيق

وأوضح المصدر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس ومعها الفصائل الفلسطينية في المخيمات يتفهمون مستجدات الحالة اللبنانية بنزع السلاح الخارج عن سلطة الدولة، والأهم أنهم اقتنعوا بأن القرار لا يحمل استهدافا لأضلاع المحور الإيراني الذي تعد حماس محسوبة عليه"، مشددا على أن "سلاح المخيمات على الرغم من المعاناة التي تسبب فيها داخل لبنان لكنه يبقى الأقل مقارنة بحزب الله".

ومن جانبه، أكد مصدر سياسي فلسطيني في لبنان أن اللقاء بين رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية، وممثل حماس في بيروت، أخيرا، لم يحمل أي جفاء، كما أن التواصل بين لجنة الحوار والحركة لم ينقطع طوال الفترة الماضية لضبط هذا الملف.

وأكد المصدر الفلسطيني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الاجتماع الأخير بين "دمشقية" ووفد حماس "كان بنّاء للغاية وتم التطرق لمسألة سلاح المخيمات بشكل فعلي مع إبقاء النقاش مفتوحا بشكل عملي".

وأشار إلى أن "موضوع نزع السلاح الفلسطيني في المخيمات خاضع للقرارات الجديدة للحكومة اللبنانية التي تنفذه بالفعل وهناك تفهم من الحركة لذلك، والنقاشات تتعلق بالترتيبات الخاصة بتسليم السلاح دون مداهمات أو أي مواجهة لأن سحب السلاح أصبح أمرا واقعا".

"وديعة" السلاح

يوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية، الدكتور خالد العزي، أن هناك غطاء لبنانيا فلسطينيا يتم العمل في إطاره، لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان، دشن عبر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى بيروت، في 19 أيار الماضي، إذ تم التوافق مع الدولة على تسليم سلاح المخيمات وبدأ ذلك من الجنوب بمخيم "البص" ويتم الاستكمال في مخيمات أخرى.

وبيّن "العزي"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المؤسسة العسكرية اللبنانية تتعامل مع السلاح الفلسطيني على أنه سيبقى وديعة في مستودعات الجيش وإذا تم الاحتياج له سيتم إرجاعه للفلسطينيين، لكن سيسلم لهم على أراضيهم، وليس في لبنان.

عبء كبير

وأفاد "العزي" بأن السلاح مع الفلسطينيين في لبنان "عبء فعلي على المخيمات في ظل ما يجري من اندلاع خلافات تؤدي إلى قتل الأبرياء وإحداث الفوضى؛ لذلك السلطة الفلسطينية معنية برفع الغطاء عن كل السلاح المتواجد مع الفصائل على الرغم من أن حماس كانت قد أعلنت أن اتفاق الرئيس "أبو مازن" والرئيس اللبناني جوزيف عون لا يعنيها، ولكن مع المتغيرات الأخيرة من المؤكد أن المواقف تتغير.

وشدد على أن "حماس مطلوب منها التعامل الإيجابي مع ما يريده لبنان على أرضه في ظل مباركة عربية ودولية لقرار نزع السلاح، وبالتالي فالحركة لن تضع نفسها في مواجهة الدولة اللبنانية في ظل ما لديها من مشاكل متعددة"، وفق قوله.

تسليم السلاح بالكامل

يعتقد الباحث في العلاقات الفلسطينية اللبنانية، جمال ترو، أن لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تعمل بحذر حتى لا تتسبب بأي مشكلة تخص عملية نزع السلاح الفلسطيني، ولكنها تعمل بشكل إيجابي ومن بين ذلك الوقوف على بعض النقاط الخاصة بعملية نزع السلاح في المخيمات مع حركة حماس.

ويرى "ترو"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم الوصول لمرحلة تسليم أشكال السلاح كافة في المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني، ولكن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بضغط الوقت الذي يضعه المجتمع الدولي، حيث يتم وضع "رزنامة زمنية" على لبنان من الخارج تطالب بتوقيت لا يتناسب مع حجم القضية، في وقت تقوم الدولة اللبنانية بالأشكال المطلوبة كافة على الأرض لنزع السلاح، والدليل تطبيق ذلك انطلاقا من جنوب نهر الليطاني، فيما يتعلق بسلاح حزب الله.

ورفض "ترو" تقليل بعض الجهات، في إشارة إلى حزب الله، من عملية تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية للجيش اللبناني، وأهمها المخيمات الواقعة في محيط صور؛ أي ضمن حدود منطقة جنوب الليطاني، وهي مخيمات "البص" و"الرشيدية" و"البرج الشمالي"، مرورا بمخيم برج البراجنة في بيروت وصبرا وشاتيلا، ومخيم البداوي في الشمال.