الحوثيون يعلنون تنفيذ 5 عمليات في إسرائيل والبحر الأحمر

قالت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، إنها نفّذت 5 عمليات عسكرية "نوعية"، طالت أهدافًا في إسرائيل، وسفينة تجارية شمالي مياه البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسيّر شنّ 4 عمليات عسكرية، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة من نوع (صماد 3)"، بحسب تعبيره.

أخبار ذات علاقة وسط صدمة الحوثيين.. هل تغير ضربة صنعاء المعادلة بين إسرائيل وإيران؟

وأشار سريع إلى أن 3 طائرات أخرى "استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين"، مؤكدًا أن العمليات "أصابت أهدافها بنجاح".

وبحسبه، فإن "سلاح الجو والقوة الصاروخية نفّذا عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة (MSC ABY) شمالي البحر الأحمر، بطائرتين مسيّرتين وصاروخ مجنّح، وأُصيبت بشكل مباشر".

وقال إن السفينة المستهدفة "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين، ولها ارتباط بالعدو الإسرائيلي" بحسب تعبيره.

ومنذ مقتل رئيس حكومة الحوثيين وقرابة نصف أعضائها بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا لها في صنعاء، الخميس الماضي، نفّذت ميليشيا الحوثي 7 عمليات عسكرية، طالت 5 منها أهدافًا في إسرائيل، في حين تركزت 2 منها على سفينتين شمالي البحر الأحمر.