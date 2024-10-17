بعد مقتل السنوار.. بايدن يرسل بلينكن إلى إسرائيل لدفع هدنة غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وفق فرانس برس.

وقال بايدن للصحافيين بعيد وصوله الى ألمانيا "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب ويعود هؤلاء الرهائن، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به، وأنا سأرسل أنتوني بلينكن الى إسرائيل"، مشيرا الى أن الزيارة ستحصل في غضون "أربعة أو خمسة أيام".

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أنه قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في عملية بجنوبي قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد أنه تمت تصفية يحيى السنوار".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قتل زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال كاتس إن قتل السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن الأسرى المختطفين.

وأضاف: "قتله يحدث تغييرا يؤدي إلى واقع جديد في غزة من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".

وأعلن رئيس الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم الخميس، قتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس، بعملية في قطاع غزة.

ويأتي الإعلان الرسمي تزامنا مع صدور تحليل الأسنان للجثة، المرجح أنها للسنوار، التي أكدت الفحوص أنها تعود له، وكذلك بعد تصاعد مؤشرات وترجيحات بذلك.