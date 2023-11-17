بلينكن يبحث مع غانتس وشكري جهود تسريع دخول المساعدات لغزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري سامح شكري والوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلينكن تحدث مع بيني غانتس الوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلية وناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.

كما بحثا الجهود الرامية لمنع اتساع نطاق الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتابعت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد أيضا على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

قالت الوزارة إن بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري بشأن الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بلينكن أكد مجددا أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، كما أكد مجددا رفض واشنطن للتهجير القسري للفلسطينيين.