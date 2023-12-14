"أمبري":‭ ‬جماعة طلبت من سفينة تغيير مسارها في مضيق باب المندب

قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، إنها على علم ببلاغات عن جماعة تدعي أنها "البحرية اليمنية" طلبت من سفينة تبحر في مضيق باب المندب تغيير مسارها والتوجه إلى اليمن.

وذكرت أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرتين إرشاديتين إنهما تحققان في الواقعة وفي حادث آخر في المحيط الهندي قبالة اليمن.

كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المذكرة إنها تلقت بلاغا من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر.

وذكرت أمبري أن سفينة شحن مملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ رصدت سقوط صاروخ في المياه أثناء إبحارها باتجاه الشمال، وذلك شمال غربي المخا باليمن.

وأضافت أمبري أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.

وقالت إنها تعتقد أن الكيان المتسبب في الحادث هو ميليشيات الحوثي اليمنية.