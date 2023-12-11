تحولت إلى نقطة عبور.. عصابات تهريب المهاجرين تتنامى في تونس

ووفق إحصائيات رسمية تحصلت عليها "إرم نيوز"، فإن وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال 11 شهرا من منع اجتياز نحو 70 ألف مهاجر غير نظامي إلى تونس، منهم 55 ألف مهاجر من جنوب الصحراء.

تهديد لأمن تونس

وفي الفترة الأخيرة، تعالت أصوات نشطاء المجتمع المدني والسياسيين لإيجاد حل نهائي لوجود أعداد كبيرة من الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء في بعض المدن التونسية منها صفاقس، لا سيما أن وجودهم أصبح بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن التونسي.

وفي السياق، أكد الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن انتشار الأفارقة من جنوب الصحراء في مدينة صفاقس بدأ مع ظهور فيروس "كورونا"، إذ تمركزت أعداد كبيرة منهم في المناطق الشعبية، وذلك بعد أن تولّوا استئجار المنازل على شكل مجموعات، ما تسبب في عدد من الخلافات بينهم وبين مشغليهم.

واعتبر الملولي أن انتشار الأفارقة تسبب في تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية من مدن محافظة صفاقس، منها جزيرة قرقنة ومدينة العامرة، مشيرا إلى أنّ هذا الانتشار اللافت تسبب في تنامي الجريمة في علاقة بمسألة الهجرة غير الشرعية، ليتحولوا من مهاجرين إلى منظمين، فضلا عن انتشار جرائم أخرى كأعمال العنف وعمليات الاختطاف، وهو ما جعل سكان المدينة الأصليين يخشون هذا الأمر.

وأضاف الناشط في المجتمع المدني أن أهالي مدينة صفاقس وجهوا نداءات عديدة للأمن بعد تجاوزات كثيرة قام بها المهاجرون غير النظاميين في المدينة، وفق قوله، مشيرا إلى تسجيل أمراض لدى بعض المهاجرين كالسل والسيدا.

ونفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني احتجاجات للتحذير من انتشار هذه الأمراض والمطالبة بإجبارية الفحص الطبي ومراقبة الحدود، كما طالب المحتجون بعدم التنكيل بالمهاجرين غير الشرعيين وعدم استغلالهم، مع ضرورة المحافظة على السلم الوطني والأمن القومي.

وأكد الناشط في المجتمع المدني أن المهاجرين الأفارقة طالبوا بنقلهم إلى منطقة العامرة نظرا لوجود شبكات تهريب تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، إذ استقروا في غابات الزيتون ولم يستطيعوا بعد ذلك الخروج من تونس رغم قيامهم بتصنيع 9 قوارب حديدية بورشات عشوائية، لكن الأمن تفطن إليهم واندلعت إثر ذلك مواجهات بينهم وبين الأمن، وفق قوله.