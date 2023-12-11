تحولت إلى نقطة عبور.. عصابات تهريب المهاجرين تتنامى في تونس
تحوّلت تونس إلى نقطة عبور رئيسية لكثير من المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة التقلبات السياسية التي عرفتها مالي والنيجر وبوركينا فاسوا، إضافة إلى أزمة السودان والوضع في ليبيا.
ويعبر آلاف المهاجرين المعابر الحدودية البرية بهدف الوصول إلى أوروبا قادمين إلى تونس، التي استقبلت منذ مطلع السنة الحالية حوالي 17572 مهاجرا غير شرعي قاموا باجتياز الحدود البرية بطريقة غير شرعية، وفق إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية، فإن ثلث المهاجرين هم من النساء والأطفال، ما تسبب في تفاقم الاستغلال، ودفع الوحدات الأمنية إلى بذل جهود جدية في سبيل مكافحة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون على التراب التونسي.
ووفق إحصائيات رسمية تحصلت عليها "إرم نيوز"، فإن وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال 11 شهرا من منع اجتياز نحو 70 ألف مهاجر غير نظامي إلى تونس، منهم 55 ألف مهاجر من جنوب الصحراء.
تهديد لأمن تونس
وفي الفترة الأخيرة، تعالت أصوات نشطاء المجتمع المدني والسياسيين لإيجاد حل نهائي لوجود أعداد كبيرة من الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء في بعض المدن التونسية منها صفاقس، لا سيما أن وجودهم أصبح بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن التونسي.
وفي السياق، أكد الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن انتشار الأفارقة من جنوب الصحراء في مدينة صفاقس بدأ مع ظهور فيروس "كورونا"، إذ تمركزت أعداد كبيرة منهم في المناطق الشعبية، وذلك بعد أن تولّوا استئجار المنازل على شكل مجموعات، ما تسبب في عدد من الخلافات بينهم وبين مشغليهم.
واعتبر الملولي أن انتشار الأفارقة تسبب في تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية من مدن محافظة صفاقس، منها جزيرة قرقنة ومدينة العامرة، مشيرا إلى أنّ هذا الانتشار اللافت تسبب في تنامي الجريمة في علاقة بمسألة الهجرة غير الشرعية، ليتحولوا من مهاجرين إلى منظمين، فضلا عن انتشار جرائم أخرى كأعمال العنف وعمليات الاختطاف، وهو ما جعل سكان المدينة الأصليين يخشون هذا الأمر.
وأضاف الناشط في المجتمع المدني أن أهالي مدينة صفاقس وجهوا نداءات عديدة للأمن بعد تجاوزات كثيرة قام بها المهاجرون غير النظاميين في المدينة، وفق قوله، مشيرا إلى تسجيل أمراض لدى بعض المهاجرين كالسل والسيدا.
ونفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني احتجاجات للتحذير من انتشار هذه الأمراض والمطالبة بإجبارية الفحص الطبي ومراقبة الحدود، كما طالب المحتجون بعدم التنكيل بالمهاجرين غير الشرعيين وعدم استغلالهم، مع ضرورة المحافظة على السلم الوطني والأمن القومي.
وأكد الناشط في المجتمع المدني أن المهاجرين الأفارقة طالبوا بنقلهم إلى منطقة العامرة نظرا لوجود شبكات تهريب تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، إذ استقروا في غابات الزيتون ولم يستطيعوا بعد ذلك الخروج من تونس رغم قيامهم بتصنيع 9 قوارب حديدية بورشات عشوائية، لكن الأمن تفطن إليهم واندلعت إثر ذلك مواجهات بينهم وبين الأمن، وفق قوله.
مطالبة بالترحيل
حيال ذلك، طالبت النائبة في البرلمان عن محافظة صفاقس فاطمة المسدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، بترحيل كل المهاجرين الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء فورا من المحافظة.
وأوضحت المسدي أن الهجوم استهدف أفرادا من الأمن التونسي كانوا يقومون بعملهم في التثبت من وجود قوارب معدة للهجرة غير الشرعية، معتبرة ما حصل أمرا خطيرا جدا.
وأكدت النائبة أنه تمت محاصرة الأمن وحرق سيارة أمنية وافتكاك أسلحة عناصر الأمن، كما تعرض عدد من أعوان الأمن إلى إصابات قبل أن يتدخل عدد من السكان لمعاونة جهود الأمن، بحسب قولها.
وأشارت النائبة التونسية إلى أن هناك منظمة متشددة داخل هذه المجموعة من الأفارقة هي من قامت بهذا الهجوم، مرجحة أنها "بوكو حرام"، على حد تعبيرها، وأكّدت أن وجود الأفارقة أصبح يهدد الأمن القومي.
وأضافت أن تواصل وجود المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة هو عبارة عن قنبلة موقوتة في تونس، مؤكدة أن البلاد ليست مستعدة لتحمل عبء ما يحصل وحدها، بحسب تقديرها.
معاملة وفقا للمعاهدات الدولية
وأكد مسؤول أمني تونسي، لـ "إرم نيوز"، أن القوات الأمنية التونسية، خاصة وحدات الحرس البحري، تتعامل إنسانيا مع المهاجرين غير الشرعيين، سواء عبر المعابر الحدودية أو التسلل على مستوى حدود الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي.
وأشار إلى أنّ وحدات الحرس الوطني تقوم بدورها مع منظمات منها الهلال الأحمر التونسي الذي يوفر الدعم اللوجستي ثم يتم التنسيق مع المهاجرين غير النظاميين، قصد إحالتهم إلى مراكز الإيواء بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأوضح المصدر أن وحدات الحرس البحري في إطار عملها لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين تقوم بأعمال استباقية على مستوى البحر، وأنّ التنسيق يتم عبر مؤسسات الدولة، منها وزارة الصحة، بخصوص المرضى، وفرق الحماية المدنية التي تكون موجودة لنقل المصابين والإشراف على عمليات ولادة النساء، مؤكدا أن عملية التعامل مع المهاجرين دائما ما تكون وفق قوانين دولية، وفي كنف احترام حقوق الإنسان .