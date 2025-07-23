كاتس: "أبواب الجحيم ستُفتح" إن لم تُطلق حماس سراح الرهائن قريباً

توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "أبواب الجحيم ستُفتح" إن لم تُطلق حركة حماس سراح المختطفين لديها قريباً.

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأخوين السنوار" دمَّرا غزة، وإن عز الدين الحداد يحوّلها إلى بحر من الأنقاض، في إشارة إلى زعيم حركة حماس السابق في غزة يحيى السنوار، وأخيه محمد الذي خلفه في قيادة الحركة، وكلاهما قُتلا في القطاع.

وأضاف كاتس أن قادة حماس في الخارج يحتفلون في القصور والفنادق الفاخرة، ويرفضون إطلاق سراح الرهائن، وفق تعبيره.

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وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدرين فلسطينيين أن حماس سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وقد تضمّن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقال أحدهما إن ردّ حماس "يتضمّن المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي".

وطالبت الحركة بأن "تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية، وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال وجنوب القطاع)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع".





