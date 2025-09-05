أبقت مداولاتها "سرية".. حكومة لبنان تتبنى خطة الجيش لحصر السلاح

أعلنت الحكومة اللبنانية تبنيها لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في بيان أعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء أن المجلس رحب بخطة الجيش، وأضاف أن المجلس قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاتها سرية.

وأضاف أن قيادة الجيش ستقدم تقريراً شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن أي تقدم في تنفيذ فحوى الورقة الأمريكية مرهون بالأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل، وأوضح أن لبنان أقر أهداف الورقة الأمريكية بعد إدخال تعديلات عليها غير أن إسرائيل لم تلتزم بها.

وقال مرقص إن الجيش اللبناني "سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة"، وأضاف أن الجيش "له حق التقدير في تنفيذ خطته وفقاً للوضع العملياتي، وقد يتطلب ذلك وقتاً إضافياً".