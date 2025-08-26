الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيًا سوريًا في محافظة القنيطرة

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل مدنيًا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة.

وذكرت منصات سورية "استشهاد الشاب رامي أحمد غانم إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي".

وفي السياق ذاته، أفادت "الإخبارية السورية" اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة مداهمات وتفتيش في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت القناة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة، وقامت باعتقال شاب من القرية أثناء الحملة.

ولفتت إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة.

وفي ليل الأحد، توغلت قوات إسرائيلية، في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، للمرة الثالثة في أغسطس/ آب الحالي، بحسب إفادة شهود عيان.

ونفذت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قرية "عين العبد" بريف القنيطرة عمليات تفتيش داخل أحد المنازل، وفق قناة "الإخبارية" الرسمية.